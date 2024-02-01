Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 лютого, від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 лютого, на Стрітення в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, температура повітря буде +1...+5 °С у більшості областей країни.

Істотні опади малоймовірні, хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході.

Завтра очікується сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду.

У суботу опадів в Україні побільшає — очікується дощ та мокрий сніг із сильним вітром.

Погода у Києві

У столиці Стрітення обіцяє бути із рвучким вітром, проте без опадів, навіть із проясненнями.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +3...+4 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сонце в останній місяць зими, за прогнозами фахівців, подарує людству спокій. Проте, він буде відносний, адже кілька потужних магнітних бур все ж вдарять по нашій планеті, що, звичайно, може позначитися на самопочутті. Тож, щоб вберегти своє здоров'я, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися.

Також ми писали, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.