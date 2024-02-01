Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Чи буде потепління на Стрітення — народний синоптик Діденко розповіла прогноз погоди на завтра arrow

Чи буде потепління на Стрітення — народний синоптик Діденко розповіла прогноз погоди на завтра

1 лютого 2024 14:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 лютого, від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 2 лютого, на Стрітення в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на завтра

За словами Діденко, температура повітря буде +1...+5 °С у більшості областей країни. 

Істотні опади малоймовірні, хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході.

Завтра очікується сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду.

У суботу опадів в Україні побільшає — очікується дощ та мокрий сніг із сильним вітром.

Погода у Києві

У столиці Стрітення обіцяє бути із рвучким вітром, проте без опадів, навіть із проясненнями. 

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +3...+4 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сонце в останній місяць зими, за прогнозами фахівців, подарує людству спокій. Проте, він буде відносний, адже кілька потужних магнітних бур все ж вдарять по нашій планеті, що, звичайно, може позначитися на самопочутті. Тож, щоб вберегти своє здоров'я, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися. 

Також ми писали, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

погода
українці
негода
Україна
сніг
Наталка Діденко
синоптик
дощ
прогноз погоди
опади
погода в Україні
вітер
Стрітення Господнє

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі