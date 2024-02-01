Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 февраля, от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 февраля, на Сретение, в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха повысится в большинстве областей. К тому же, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, температура воздуха будет +1…+5 °С в большинстве областей страны.

Существенные осадки маловероятны, небольшой мокрый снег пройдет в околокарпатских областях и на востоке.

Завтра ожидается сильный северо-западный ветер, кое-где порывы до 15-20 метров в секунду.

В субботу осадков в Украине станет больше — ожидаются дождь и мокрый снег с сильным ветром.

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В столице Сретение обещает быть с порывистым ветром, но без осадков, даже с прояснениями.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+4 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Солнце в последний месяц зимы, по прогнозам специалистов, подарит человечеству покой. Тем не менее, он будет относительным, ведь несколько мощных магнитных бурь все же ударят по нашей планете, что, конечно, может сказаться на самочувствии. Чтобы уберечь свое здоровье, стоит знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Также мы писали, что самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне +48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.