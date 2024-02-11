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Февраль будет аномально теплым — какую погоду прогнозирует Укргидрометцентр в областях

11 февраля 2024 14:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля от Укргидрометцентра.
Люди идут по улице города. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 12 февраля, будет аномально теплой для последнего месяца зимы. Столбики термометров достигнут деления +15 °C. Однако синоптики предупреждают еще об опасных погодных явлениях на следующей неделе. Предусматриваются густые туманы, из-за которых видимость на дорогах снизится до 200 метров.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 февраля

В Украине 12 февраля будет преобладать облачная погода, иногда будут прояснения. Осадки в виде дождя ожидаются в большинстве западных и северных областях. На юге и западе существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром в северных, восточных и центральных регионах будет туман и гололед на дорогах, который может спровоцировать пробки в городах. Порывы ветра в большинстве своем будут южными, 7-12 м/с.

Температура воздуха 12 февраля:

  • средняя температура воздуха ночью будет +2..+7 °C, а днем +7...+12 °C;
  • в южных областях преимущественно на побережье морей будет +6...+11 °C;
  • в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до +15 °C.
Погода в Украине 12 февраля
Погода в Украине 12 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных условиях 12 февраля. Речь идет о тумане, который накроет Украину в понедельник утром. В северных, восточных и большинстве центральных областей видимость будет составлять от 200 до 500 метров. В Украине объявлен І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Регионы, накроющие туманы 12 февраля
Регионы, которые накроют туманы 12 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Также на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 12 февраля ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — подчеркнули синоптики.

Опасность схождения лавин 12 февраля
Опасность схождения лавин 12 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 12 февраля

В Киевской области также облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в регионе не предполагается. Синоптики призывают водителей быть осторожными завтра из-за гололеда на дорогах. Порывы ветра будут южными, 7-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +2...+7 °C, а днем +7...+12 °C.

В Киеве ожидается ночью +3...+5 °C, а днем +8...+10 °C.

В столице и области предполагается густой туман, из-за которого видимость на дорогах снизится с 500 до 200 метров.

Напомним, в этом году февраль будет удивлять своей погодой, она будет отличаться от той, что была в предыдущие годы. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме. Потому сильных морозов во второй половине месяца ожидать не стоит.

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