Каким будет лето 2024 — климатологи дали неутешительный прогноз

Мужчина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Прошлым летом была зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений жары температура воздуха. Такая погода сорвала отдых множества туристов. Климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут меняться резким похолоданием и сильными ураганами.

Об этом сообщает Mirror.

Погода летом 2024 года

Профессор климатической науки в университете Рединга Ричард Аллан отметил, что жаркая погода в прошлом году, вероятно, повторится и в 2024 году, однако затем ситуация изменится.

"Эль-Ниньо уже ослабевает, ветровые паттерны в Тихом океане ослабевают. Похоже, что в этом году он сильно ослабнет и попадет в свою полярную противоположность — Ла-Нинья. Погода типа Эль-Ниньо в Южной Америке может ослабиться, но глобальное тепло продолжится. В этом году, вероятно, будут аналогичные 2023 году температуры", — рассказал он.

Представитель компании Risk Line Ээва Рюска согласилась, что в этом году температура воздуха будет оставаться выше среднего.

"Мы ожидаем температуры выше среднего по всему миру, с таким же риском тепловых волн и засух, которые мы видели в 2023 году. В течение следующих нескольких месяцев мы можем ожидать осадков выше среднего в Калифорнии, торнадо с активностью выше обычного, осадков выше нормы в Африке, и то же самое для частей Южной Америки. Для других регионов мы можем ожидать количество осадков ниже обычного, например, в Австралии и на севере США", — отметила Рюска.

Она отслеживала последствия Эль-Ниньо этой зимой. На разные части планеты он повлиял по-разному. По ее словам, зима в Скандинавии была холоднее обычного, тогда как Северо-Западная Африка и Ближний Восток были наоборот горячее обычного.

Напомним, самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Также в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В этом году февраль был довольно теплым последним месяцем зимы.