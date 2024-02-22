Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Каким будет лето 2024 — климатологи дали неутешительный прогноз arrow

Каким будет лето 2024 — климатологи дали неутешительный прогноз

22 февраля 2024 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Каким будет лето 2024 — климатологи дали неутешительный прогноз
Мужчина в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прошлым летом была зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений жары температура воздуха. Такая погода сорвала отдых множества туристов. Климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут меняться резким похолоданием и сильными ураганами.

Об этом сообщает Mirror.

Погода летом 2024 года

Профессор климатической науки в университете Рединга Ричард Аллан отметил, что жаркая погода в прошлом году, вероятно, повторится и в 2024 году, однако затем ситуация изменится.

"Эль-Ниньо уже ослабевает, ветровые паттерны в Тихом океане ослабевают. Похоже, что в этом году он сильно ослабнет и попадет в свою полярную противоположность — Ла-Нинья. Погода типа Эль-Ниньо в Южной Америке может ослабиться, но глобальное тепло продолжится. В этом году, вероятно, будут аналогичные 2023 году температуры", — рассказал он.

Представитель компании Risk Line Ээва Рюска согласилась, что в этом году температура воздуха будет оставаться выше среднего.

"Мы ожидаем температуры выше среднего по всему миру, с таким же риском тепловых волн и засух, которые мы видели в 2023 году. В течение следующих нескольких месяцев мы можем ожидать осадков выше среднего в Калифорнии, торнадо с активностью выше обычного, осадков выше нормы в Африке, и то же самое для частей Южной Америки. Для других регионов мы можем ожидать количество осадков ниже обычного, например, в Австралии и на севере США", — отметила Рюска.

Она отслеживала последствия Эль-Ниньо этой зимой. На разные части планеты он повлиял по-разному. По ее словам, зима в Скандинавии была холоднее обычного, тогда как Северо-Западная Африка и Ближний Восток были наоборот горячее обычного.

Напомним, самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Также в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В этом году февраль был довольно теплым последним месяцем зимы.

погода
непогода
прогноз погоды
погода в Украине
температура воздуха
аномальная жара
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме