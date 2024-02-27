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Антициклон бушует в Украине — в каких областях синоптики прогнозируют "чуть ли не апрель"

27 февраля 2024 05:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине во вторник, 27 февраля — где прогнозируют тепло до +18 °C
Женщина гуляет по Киеву в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине во вторник, 27 февраля, предусматривает теплый благоприятный для прогулок день, особенно во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и других областях, где температура воздуха поднимется до +18 °C. Однако холоднее всего будет на востоке, где ночью ожидается мороз. Осадков по стране синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Украине. Ветер также будет незначительный — 5-10 м/с, юго-восточный.

Температура воздуха:

  • ночью -4...+1 °C, днем +5...+10 °C, в Одесской области и Крыму до +14 °C;
  • в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью +1...+6 °C, днем +11...+16 °C;
  • в Киеве ночью около 0 °C, днем +7...+9 °C.
Карта погоды в Украине 27 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о значительной снеголавинной опасности III уровня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей 27 февраля.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — сообщают синоптики.

Карта снеголавинной опасности в Украине 27 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз снеголавинной опасности в Украине 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 27 февраля

По прогнозу народного синоптика Наталии Диденко, 27 февраля в Украине осадков не ожидается. Ветер будет умеренный, юго-восточный.

"Наиболее тепло будет в западных областях, а сдержаннее, прохладнее — в восточной части. В дальнейшем, как я уже говорила, осадки в Украине маловероятны", — отмечает Диденко.

Температура воздуха в течение суток +6...+11 °C, на западе +12...+18 °C, а вот в восточных областях ночью еще прихватит мороз -3...-8 °C.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Наталки Диденко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Наталки Диденко

Напомним, что синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю. По их словам, ближайшие дни украинцам осадков ожидать не стоит, будет теплеть и дальше.

Также мы писали, что в начале февраля в Киевской области удалось зафиксировать несколько новых температурных рекордов. Синоптики назвали самые теплые городки региона.

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Укргидрометцентр
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