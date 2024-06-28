Магнітні бурі 28 червня — прогноз від Meteoprog

Потужний вибух на Сонці. Фото: CNN

В Україні у п'ятницю, 28 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Водночас атмосфера Землі знаходиться у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 червня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За 24 години на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня. Також прогнозують, ймовірно, помірну сонячну активність.

Сонячна активність на 28 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

йовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 64.

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Зменшення впливу магнітних бур на людину

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Жінка страждає на головний біль. Фото: Pexels

Для зменшення негативного впливу на здоров'я лікарі радять:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня, більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від надмірно важких справ;

спати щонайменше 8 годин.

Нагадаємо, за прогнозами спеціалістів, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю.

Також поділилися детальним місячним календарем справ на липень 2024 року, який допоможе обрати найвдаліші дні для нових звершень.