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Атмосфера Землі знаходиться у збудженому стані — магнітні бурі на 28 червня

28 червня 2024 13:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Магнітні бурі 28 червня — прогноз від Meteoprog
Потужний вибух на Сонці. Фото: CNN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у п'ятницю, 28 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Водночас атмосфера Землі знаходиться у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За 24 години на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня. Також прогнозують, ймовірно, помірну сонячну активність.

Сонячна активність на 28 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • йовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 64.
загроза з Космосу на 19 червня
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Зменшення впливу магнітних бур на людину

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Магнітні бурі - до чого готуватися 19 червня
Жінка страждає на головний біль. Фото: Pexels

Для зменшення негативного впливу на здоров'я лікарі радять: 

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня, більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від надмірно важких справ;
  • спати щонайменше 8 годин.

Нагадаємо, за прогнозами спеціалістів, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. 

Також поділилися детальним місячним календарем справ на липень 2024 року, який допоможе обрати найвдаліші дні для нових звершень.

погода
космос
Сонце
магнітні бурі
синоптик
прогноз погоди
Земля

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