Магнітні бурі 28 червня — прогноз від Meteoprog

Атмосфера Землі знаходиться у збудженому стані — магнітні бурі на 28 червня
В Україні у п'ятницю, 28 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Водночас атмосфера Землі знаходиться у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 червня
Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За 24 години на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що в сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня. Також прогнозують, ймовірно, помірну сонячну активність.
Сонячна активність на 28 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- йовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 64.
Зменшення впливу магнітних бур на людину
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.
Для зменшення негативного впливу на здоров'я лікарі радять:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня, більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від надмірно важких справ;
- спати щонайменше 8 годин.
Нагадаємо, за прогнозами спеціалістів, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю.
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