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Атмосфера Земли находится в возбужденном состоянии — магнитные бури на 28 июня

28 июня 2024 13:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Магнитные бури 28 июня — прогноз от Meteoprog
Мощный взрыв на Солнце. Фото: CNN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в пятницу, 28 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В то же время, атмосфера Земли находится в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С — такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. Также прогнозируют, вероятно, умеренную солнечную активность.

Солнечная активность на 28 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма –— 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 64.
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Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Уменьшение влияния магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Магнитные бури – к чему готовиться 19 июня
Женщина страдает головной болью. Фото: Pexels

Для уменьшения негативного влияния на здоровье врачи советуют:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня, больше гулять на свежем воздухе, регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от чрезмерно трудных дел;
  • спать не менее 8 часов.

Напомним, по прогнозам специалистов, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью.

Также поделились подробным лунным календарем дел на июль 2024 года, который поможет выбрать самые удачные дни для новых свершений.

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