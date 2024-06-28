Магнитные бури 28 июня — прогноз от Meteoprog

Мощный взрыв на Солнце. Фото: CNN

В Украине в пятницу, 28 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В то же время, атмосфера Земли находится в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 июня

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С — такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. Также прогнозируют, вероятно, умеренную солнечную активность.

Солнечная активность на 28 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма –— 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 64.

Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Уменьшение влияния магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Женщина страдает головной болью. Фото: Pexels

Для уменьшения негативного влияния на здоровье врачи советуют:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня, больше гулять на свежем воздухе, регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от чрезмерно трудных дел;

спать не менее 8 часов.

Напомним, по прогнозам специалистов, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью.

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