Погода в Україні в неділю, 17 березня — куди насунуть зливи

Жінка в дощовику йде під дощем вулицями Києва. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 17 березня, буде хмарною з проясненнями. Однак низку областей, а саме Львівську, Рівненську, Вінницьку, Київську та інші заллють дощі. Також синоптики попереджають про похолодання на заході, де повітря прогріється не більш як до +9 °C, на решті території буде значно тепліше — до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 березня

"В західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів", — прогнозують в Гідрометцентрі.

Також синоптики попереджають про туман, який подекуди очікується вночі та вранці на півдні й у центрі.

Вітер буде південно-західного напрямку, на заході — з переходом на північно-західний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі +1...+6 °C, вдень +8...+13 °C;

у Карпатах упродовж дня -1...+4 °C;

у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +10...+12 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня 17 березня через відлигу. Загроза очікується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначили експерти.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні на сьогодні, 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 17 березня

"Атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кропивницький з районами. Дощі — невеликі та помірні", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря в Україні очікується +10...+15 °C, в Одеській області подекуди до +17 °C. На заході неділя буде холодною — упродовж дня спостерігатиметься +6...+9 °C. У Києві Діденко прогнозує тепло — до +13 °C, однак теж дощитиме.

Мапа температури повітря в Україні на сьогодні, 17 березня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджають про високий рівень води та можливе затоплення заплавних територій і доріг на заплаві. Оголошено І рівень небезпеки.

Також ми писали, що у Києві піднявся рівень води у Дніпрі, що пов'язано зі збільшенням скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. У КМВА відповіли, чи є небезпека підтоплення столиці.