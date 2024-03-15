Прогноз погоди на 16 та 17 березня від Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україну на вихідних 16 та 17 березня прийде з відчутним потеплінням. Найтепліше буде на Заході, там стовпчики термометрів сягнуть поділки +15°C. Опадів цими днями не передбачається. Однак синоптики попереджають громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 та 17 березня

В Україні в суботу переважатиме суха погода, лише місцями очікується невеликий дощ. На Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці будуть густі тумани.

Температура повітря 16 березня:

середня температура коливатиметься від -1 °C до +4 °C;

на узбережжі морів вночі +2...+7 °C, а вдень +6...+11 °C;

на заході до +15 °C.

Натомість в неділю вже очікуються помірні дощі у Вінницькій, Житомирській та Київській областях.

Температура повітря 17 березня:

у західних областях протягом доби — +3...+9 °C;

на решті території вночі +2...+8 °C, а вдень +7...+12 °C.

Переважатиме південний та північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні на вихідних

Синоптики попереджають громадян про небезпеку на дорогах в Україні 16 березня. Цього дня очікуються сильні тумани на Прикарпатті та в більшості центральних областей. Видимість буде від 200 до 500 м. Оголошено І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в повідомленні.

Мапа туманів 16 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Протягом найближчих днів через скиди води з Київського водосховища на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Оголошено І рівень небезпеки.

Крім того, високий рівень води буде також на Десні та її притоці, річці Снов. Там можливе затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Чернігівській області та Сумській області. Також оголошено І рівень небезпеки.

"На Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки)", — додали в Укргідрометцентрі.

Мапа небезпечних гідрологічних явищ 16 та 17 березня. Джерело: Укргідрометцентр

На додаток, на вихідних через скиди води з Канівського водосховища у верхній частині Кременчуцького водосховища спостерігатимуться коливання рівнів води з можливим затопленням заплав на території Черкаської області. В регіоні оголошено І рівень небезпеки.

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки)", — підсумували синоптики.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 16 березня погода порадує українців відсутністю опадів та потеплінням. Повітря прогріється до +14 °С.

Також ми писали, що Дніпро може вийти з берегів. Зростання рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.