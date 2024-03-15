Прогноз погоды на 16 и 17 марта от Укргидрометцентра

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных 16 и 17 марта придет с ощутимым потеплением. Теплее всего будет на Западе, там столбики термометров достигнут деления до +15°C. Осадков в эти дни не предвидится. Однако синоптики предупреждают граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности, о туманах и таяние рек.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 и 17 марта

В Украине в субботу будет преобладать сухая погода, местами ожидается небольшой дождь. На Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром будут густые туманы.

Температура воздуха 16 марта:

средняя температура будет колебаться от -1 до +4 °C;

на побережье морей ночью +2...+7 °C, а днем +6...+11 °C;

на западе до +15 °C.

В воскресенье уже ожидаются умеренные дожди в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Температура воздуха 17 марта:

в западных областях в течение суток +3...+9 °C;

на остальной территории ночью +2...+8 °C, а днем +7...+12 °C.

Будет преобладать южный и северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Опасные метеорологические явления в Украине на выходных

Синоптики предупреждают граждан об угрозах на дорогах в Украине 16 марта. В этот день ожидаются сильные туманы на Прикарпатье и в большинстве центральных областей. Видимость будет от 200 до 500 м. Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Карта туманов 16 марта. Источник: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

В ближайшие дни из-за сбросов воды из Киевского водохранилища на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности.

Кроме того, высокий уровень воды будет на Десне и ее притоке реке Снов. Там возможно затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Черниговской области и Сумской области. Также объявлен І уровень опасности.

"На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет содержаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности)", — добавили в Укргидрометцентре.

Карта опасных гидрологических явлений 16 и 17 марта. Источник: Укргидрометцентр

Вдобавок, на выходных из-за сбросов воды из Каневского водохранилища в верхней части Кременчугского водохранилища будут наблюдаться колебания уровней воды с возможным затоплением пойм на территории Черкасской области. В регионе объявлен І уровень опасности.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности)", — подытожили синоптики.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 16 марта погода порадует украинцев отсутствием осадков и потеплением. Воздух прогреется до +14 °С.

Также мы писали, что Днепр может выйти из берегов. Рост уровня воды ожидается как в столице, так и в Бориспольском районе Киевской области в выходные.