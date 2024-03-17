Погода в Украине в воскресенье, 17 марта — куда нагрянут ливни

Женщина в дождевике идет под дождем по улицам Киева. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 17 марта, будет облачной с прояснениями. Однако ряд областей, а именно Львовскую, Ровенскую, Винницкую, Киевскую и другие, зальют дожди. Также синоптики предупреждают о похолодании на западе, где воздух прогреется не более чем до +9 °C, на остальной территории будет значительно теплее — до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 марта

"В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков", — прогнозируют в Гидрометцентре.

Также синоптики предупреждают о тумане, который ожидается ночью и утром на юге и в центре.

Ветер будет юго-западного направления, на западе — с переходом на северо-западный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °C, днем +8...+13 °C;

в Карпатах -1...+4 °C;

в Киеве ночью +3...+5 °C, днем +10...+12 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают о значительной снеголавинной опасности III уровня 17 марта из-за оттепели. Угроза ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили эксперты.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине на сегодня, 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 марта

"Атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами. Дожди — небольшие и умеренные", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине ожидается +10...+15 °C, в Одесской области до +17 °C. На западе воскресенье будет холодным — в течение дня будет наблюдаться +6...+9 °C. В Киеве Диденко прогнозирует тепло до +13 °C, однако тоже будет дождь.

Карта температуры воздуха в Украине сегодня, 17 марта. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждают о высоком уровне воды и возможном затоплении пойменных территорий и дорог на пойме. Объявлен I уровень опасности.

Также мы писали, что в Киеве поднялся уровень воды в Днепре, что связано с увеличением сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. В КГВА ответили, есть ли опасность подтопления столицы.