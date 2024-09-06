Погода в Україні 7 та 8 вересня — прогноз на вихідні від Наталки Діденко

Бабине літо з сюрпризом — синоптик Діденко попередила українців про погоду на вихідних
В Україні на вихідні 7 та 8 вересня буде тепла, сонячна погода без опадів. Подекуди можливі рвучкі сильні вітри.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 7 та 8 вересня від Наталки Діденко
В Україні у суботу, 7 вересня, та неділю, 8 вересня, Наталка Діденко прогнозує теплу погоду з ясним небом та відсутністю опадів. Повітря прогріється максимально до позначок +24...+28 °C, проте, вночі вже буде помітно прохолодніше — +12...+17 °C.
Також Україну накриє антициклон впродовж 7-8 вересня. Він принесе суху погоду, але на півдні можливі невеличкі опади.
Окрім того, на півдні та схожі України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.
Прогноз погоди у Києві на вихідні 7 та 8 вересня
У Києві субота та неділя будуть ясними та сонячними із нічною свіжістю, +12...+14°C. Вдень температура повітря прогріється до +26...+27 °C. Можливий вітер східного або південно-східного напрямку.
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