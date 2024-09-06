Погода в Україні 7 та 8 вересня — прогноз на вихідні від Наталки Діденко

Люди охолоджуються від спеки в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідні 7 та 8 вересня буде тепла, сонячна погода без опадів. Подекуди можливі рвучкі сильні вітри.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 7 та 8 вересня від Наталки Діденко

В Україні у суботу, 7 вересня, та неділю, 8 вересня, Наталка Діденко прогнозує теплу погоду з ясним небом та відсутністю опадів. Повітря прогріється максимально до позначок +24...+28 °C, проте, вночі вже буде помітно прохолодніше — +12...+17 °C.

Температурна карта України 7 вересня о 15:00. Фото: Метеопост

Також Україну накриє антициклон впродовж 7-8 вересня. Він принесе суху погоду, але на півдні можливі невеличкі опади.

Температурна карта України 8 вересня о 15:00. Фото: Метеопост

Окрім того, на півдні та схожі України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Атмосферний фронт над Україною та Європою. Фото: Wetterpate

Прогноз погоди у Києві на вихідні 7 та 8 вересня

У Києві субота та неділя будуть ясними та сонячними із нічною свіжістю, +12...+14°C. Вдень температура повітря прогріється до +26...+27 °C. Можливий вітер східного або південно-східного напрямку.