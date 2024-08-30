Прогноз погоди на вихідні, 31 серпня та 1 вересня, від Укргідрометцентру

Чоловіки сидять біля фонтану. Фото: УНІАН

В останній день літа, 31 серпня, в Україні очікується тепла погода без опадів, за винятком деяких південних регіонів. На 1 вересня синоптики також прогнозують відсутність опадів, з температурою вдень до +33 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В останній день літа синоптики не прогнозують опадів на території України. Лише у південних регіонах, вночі на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями короткочасний дощ із грозою.

Вітер північно-східний, з переходом на Лівобережжі на південно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від +15...+20 °С, у південних областях до +23 °С. Вдень передбачається +26...+31 °С, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до +34 °С.

Температура в Україні 31 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 вересня

Синоптики повідомляють, що не варто очікувати опадів на цих вихідних. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, завтра вдень на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі сягатиме +15...+20 °С, у південних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +23 °С. Вдень очікується від +26...+33 °С.