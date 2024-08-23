Погода в Україні на вихідні 24 та 25 серпня — прогноз Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Чоловік страждає від сильної спеки. Фото ілюстративне: zhv.dp.gov.ua

Погода в Україні в суботу та неділю, 24 та 25 серпня, буде переважно без опадів. Місцями короткочасний дощ та гроза можливі лише у східних та південно-східних областях.

Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в Укргідрометцентрі.

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Карта температур в Україні 24 серпня

Температура повітря в суботу, 24 серпня, у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі становитиме +10...+17 °C, а вдень +23...+28 °C.

Карта температур в Україні 25 серпня

У неділю стовпчики термометрів уночі опустяться до +16...+22 °C, а вдень піднімуться до +29...+34 °C. На півдні та сході місцями очікується сильна спека до +35...+37 °C.

Попередження про пожежну небезпеку

У суботу та неділю, 24 та 25 серпня, по всій території України, крім Волинської, Львівської, Закарпатської областей, а 24 серпня Чернівецької області, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у Києві на День Незалежності, 24 серпня, спека послабне до +29 °C, однак у неділю знову посилиться. Прогноз на вихідні для інших областей синоптикиня поки що не повідомляла, щоправда, зазначила, що зниження температури до комфортного рівня варто очікувати в перші дні вересня.