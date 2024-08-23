Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 23 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Жінка під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в п'ятницю, 23 серпня, буде мінливо хмарною. Місцями короткочасні дощі та грози можливі лише східних регіонах, Дніпропетровській і Запорізькій областях. На решті території без опадії.

Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Укараїні" від Укргідрометцентру

Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с.

Уночі стовпчики термометрів у західних і північних регіонах, Вінницькій і Черкаській областях опустяться до +12...+17 °С, а вдень піднімуться до +23...+28 °С. На решті території вночі буде +17...+21 °С уночі та +29...+33 °С удень. Місцями очікується сильна спека до +35 °С.

Карта температур в Україні на 23 серпня

На Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +23...+28 °С. У столиці вночі температура знизиться до +15...+17 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок добiгання паводкової хвилi в межах Львiвської областi очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води у нижнiй течiї Стрия, на річці Вишня — у створі поста Твiржа (басейн Сяну) та ділянці Днiстра Роздiл — Журавно на 0,3–0,8 метра; на річці Стрв'яж — у створі поста Луки на 1,0–1,5 метра над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

На всій території України, крім західних областей, у п'ятницю та суботу, 23 та 24 серпня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у п'ятницю, 24 серпня, на півдні, сході та в більшості центральних областей утримається сильна спека, удень буде до +30...+35 °С. Перепочити від духоти зможуть жителі західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей. У цих регіонах температура становитиме +24...+29 °С. Увечері в Донецькій області пройде локальний дощ із грозою.

У Києві спека також послабне. Денна температура опуститься до +27 °С. До того ж протягом доби дутиме вітерець.