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Отдых от жары — синоптики назвали области, где значительно похолодает сегодня

23 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 23 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Женщина под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в пятницу, 23 августа, будет переменно облачной. Местами кратковременные дожди и грозы возможны только в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 23 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с.

Ночью столбики термометров в западных и северных регионах, Винницкой и Черкасской областях опустятся до +12...+17 °С, а днем поднимутся до +23...+28 °С. На остальной территории ночью будет +17...+21 °С ночью и +29...+33 °С днем. Местами ожидается сильная жара до +35 °С.

Карта температур в Украине на 23 августа
Карта температур в Украине на 23 августа

В Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +12...+17 °С, а днем +23...+28 °С. В столице ночью температура снизится до +15...+17 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Опасные гидрологические явления в Украине 23 августа
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате добегания паводковой волны в пределах Львовской области ожидается продолжение повышения уровней воды в нижнем течении Стрыя, на реке Вишня — в створе поста Твиржа (бассейн Сяна) и участке Днестра Раздел — Журавное на 0,3–0,8 метра; на реке Стрвяж — в створе поста Луки на 1,0–1,5 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 24 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

По всей территории Украины, кроме западных областей, в пятницу и субботу, 23 и 24 августа, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 23 августа, на юге, востоке и в большинстве центральных областей сохранится сильная жара, днем будет до +30...+35 °С. Отдохнуть от духоты смогут жители западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей. В этих регионах температура будет составлять +24...+29 °С. Вечером в Донецкой области пройдет локальный дождь с грозой.

В Киеве жара также ослабнет. Дневная температура опустится до +27 °С. К тому же в течение суток будет дуть ветерок.

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