Синоптики предупредили украинцев о грозах и жаре до +35 °C

Гроза. Фото: УНИАН

В Украине в пятницу, 23 августа, прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха в пределах +29...+35 °C. В некоторых областях пройдут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на 23 августа

В Украине ожидается переменная облачность. Хотя осадков не ожидается, на востоке страны, а также в Днепропетровской и Запорожской областях возможны краткие дожди и грозы.

Ветер будет менять свое направление и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается температура от +12 до +17 °C, а днем от +23 до +28 °C. В других регионах ночью температура будет варьироваться от +17 °C до +22 °C, а днем будет колебаться от +29 °C до +34 °C, местами повышаясь до +35 °C.

В Киевской области ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет дуть с разных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Ночная температура будет колебаться от +12 °C до +17 °C, а днем она поднимется до +23...+28 °C. В Киеве ночные температуры прогнозируют в пределах +15...+17 °C, тогда как дневные показатели могут достичь +25...+27 °C.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 23 августа

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 23 августа в Украине будет жара, в частности на юге, востоке и в основной части центральных областей температура поднимется до +30...+35 °C.

На западе, севере, Винницкой области, а также на большей части Черкасщины и Полтавщины столбик термометра снизится до +24...+29 °C.

"На День Знамени и в День Независимости от атмосферы отличный подарок. Невероятно, однако именно в эти дни в столице жара ослабнет до: завтра +27 °C и еще ветерком, 24 августа +29 °C", — отметила Наталья Диденко.

Температурная карта на 23 августа. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 23 августа

По прогнозу Кибальчича, в пятницу, 23 августа, погода будет малооблачной. Ветер будет северо-западный, а в западных областях переменного направления с юга со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью на западе и севере страны будет колебаться от +10 до +15 °C, в то время как днем будет варьироваться от +27 °C до +32 °C. В остальной территории Украины ночью температура будет от +15 °C до +20 °C, а днем поднимется до +30…+35 °C.