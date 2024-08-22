Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow На Украину надвигается грозовой фронт —какие регионы будут в опасности завтра arrow

На Украину надвигается грозовой фронт —какие регионы будут в опасности завтра

22 августа 2024 20:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Синоптики предупредили украинцев о грозах и жаре до +35 °C
Гроза. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине в пятницу, 23 августа, прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха в пределах +29...+35 °C. В некоторых областях пройдут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на 23 августа

В Украине ожидается переменная облачность. Хотя осадков не ожидается, на востоке страны, а также в Днепропетровской и Запорожской областях возможны краткие дожди и грозы.

Ветер будет менять свое направление и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается температура от +12 до +17 °C, а днем от +23 до +28 °C. В других регионах ночью температура будет варьироваться от +17 °C до +22 °C, а днем будет колебаться от +29 °C до +34 °C, местами повышаясь до +35 °C.

В Киевской области ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет дуть с разных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Ночная температура будет колебаться от +12 °C до +17 °C, а днем она поднимется до +23...+28 °C. В Киеве ночные температуры прогнозируют в пределах +15...+17 °C, тогда как дневные показатели могут достичь +25...+27 °C.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 23 августа

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 23 августа в Украине будет жара, в частности на юге, востоке и в основной части центральных областей температура поднимется до +30...+35 °C.

На западе, севере, Винницкой области, а также на большей части Черкасщины и Полтавщины столбик термометра снизится до +24...+29 °C.

"На День Знамени и в День Независимости от атмосферы отличный подарок. Невероятно, однако именно в эти дни в столице жара ослабнет до: завтра +27 °C и еще ветерком, 24 августа +29 °C", — отметила Наталья Диденко.

Температурная карта на 23 августа. Фото: meteopost
Температурная карта на 23 августа. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 23 августа

По прогнозу Кибальчича, в пятницу, 23 августа, погода будет малооблачной. Ветер будет северо-западный, а в западных областях переменного направления с юга со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью на западе и севере страны будет колебаться от +10 до +15 °C, в то время как днем будет варьироваться от +27 °C до +32 °C. В остальной территории Украины ночью температура будет от +15 °C до +20 °C, а днем поднимется до +30…+35 °C.

Также важные новости дня по теме:

погода непогода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:43 Юристы объяснили, подлежат ли волонтеры мобилизации в ряды ВСУ

20:41 Продолжение бронирования — что должны делать работодатели и работники

20:27 Последствия пожара в Белой Церкви — в ГСЧС заявили о пострадавшем

20:22 В Офисе Президента загадочно отреагировали на затопление парома в российском порту "Кавказ"

20:03 На Украину надвигается грозовой фронт —какие регионы будут в опасности завтра

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

20:00 Баклажаны по-херсонски на зиму — самая вкусная закуска из 3 кг синеньких

20:00 На работу с приписным после 25-летнего возраста — что говорит закон

19:54 В Украине запустят новое приложение Ветеран+ — Умеров поделился деталями

19:42 Ударила знакомого ножом в грудь — во Львове будут судить женщину

19:41 В российском порту Кавказ затонул паром с цистернами — видео

20:43 Юристы объяснили, подлежат ли волонтеры мобилизации в ряды ВСУ

20:41 Продолжение бронирования — что должны делать работодатели и работники

20:27 Последствия пожара в Белой Церкви — в ГСЧС заявили о пострадавшем

20:22 В Офисе Президента загадочно отреагировали на затопление парома в российском порту "Кавказ"

20:03 На Украину надвигается грозовой фронт —какие регионы будут в опасности завтра

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

20:00 Баклажаны по-херсонски на зиму — самая вкусная закуска из 3 кг синеньких

20:00 На работу с приписным после 25-летнего возраста — что говорит закон

19:54 В Украине запустят новое приложение Ветеран+ — Умеров поделился деталями

19:42 Ударила знакомого ножом в грудь — во Львове будут судить женщину

19:41 В российском порту Кавказ затонул паром с цистернами — видео

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы