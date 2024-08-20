Погода в Украине 21 августа — синоптики прогнозируют до +37 °C

Синоптики предупредили об аномальной жаре завтра — где припечет до +37 °C
20 августа 2024 17:35
Кукурузное поле под солнцем. Фото: Reuters
В Укргидрометцентре предупредили о возвращении аномальной жары в Украину. В некоторых областях в среду 21 августа синоптики прогнозируют до +37 °C.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в Facebook во вторник, 20 августа.
Читайте также:
Прогноз погоды в Украине на сутки 21 августа
21 августа в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют.
Лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +15...+20°C, на побережье морей до +23°C. Днем в западных областях +29...+34 °C, на остальной территории сильная жара до +35...+37 °C.
погода непогода Укргидрометцентр Украина прогнозы прогноз погоды погода в Украине аномальная жара жара
Читайте Новини.LIVE!