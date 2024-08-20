Погода в Украине 21 августа — синоптики прогнозируют до +37 °C

Кукурузное поле под солнцем. Фото: Reuters

В Укргидрометцентре предупредили о возвращении аномальной жары в Украину. В некоторых областях в среду 21 августа синоптики прогнозируют до +37 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в Facebook во вторник, 20 августа.

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21 августа в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют.

Лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +15...+20°C, на побережье морей до +23°C. Днем в западных областях +29...+34 °C, на остальной территории сильная жара до +35...+37 °C.