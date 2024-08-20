Прогноз погоды в Украине на завтра 21 августа от Наталки Диденко.

Обмеление Днестра в Украине из-за жары. Фото: Агентство водных ресурсов Украины

В Украине на днях жара будет только усиливаться. По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в большинстве областей завтра, 21 августа, температурные показатели будут достигать отметки до +35 °C, а пик жары вскоре пойдет на убыль.

Об этом 20 августа Наталья Диденко написала в Facebook.

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Погода в Украине 21 августа

Как пояснила Наталья Диденко, 21 августа в большинстве регионов Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+35 °C, а местами будет достигать даже +37 °C.

Температурная карта Украины на 21 августа в 15:00. Фото: Метеопост

По Украине будет преобладать сухая погода и высокое атмосферное давление антициклона. Впрочем, уже через несколько дней возможны грозы и дожди в некоторых регионах.

"Ниже на карте видно, что над Украиной буква Н — это высокое атмосферное давление. Однако вот та желтая веточка западнее, линия восхождения, может в четверг обусловить локальные ливневые грозовые дожди над западной частью Украины", — пояснила Диденко.

Карта погоды. Фото: DWD

Погода в Киеве 21 августа

В Киеве 21 августа будет сухая, солнечная и жаркая погода, температура воздуха составит +35 °C.

Когда в Украину придет похолодание

Наталья Диденко предупредила, что уже через несколько дней, а именно 22-23 августа жара немного ослабнет на севере Украины, в западных областях и кое-где в центре. Впрочем, восток и юг Украины все еще пропечет жара.

"До конца августа жары будет еще хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", — написала Диденко.