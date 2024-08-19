Прогноз погоды в Украине на понедельник, 19 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Женщина страдает от сильной жары. Фото иллюстративное: lepaisrecna.mondo.rs

Погода в Украине в понедельник, 19 августа, будет с небольшой облачностью, но без осадков. Переменная облачность, кратковременный дождь и гроза возможны днем только в западных областях.

Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 19 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Скорость преимущественно юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+20 °С, на побережье морей до +23 °С. Днем будет +29...+34 °С. В южных и центральных областях ожидается сильная жара +35...+37 °С. В Карпатах будет +23...+28 °С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Какая погода будет 19 августа в Киеве и Киевской области

В Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +15...+20 °С, а днем +29...+34 °С. В столице ночью температура снизится до +18...+20 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +32...+34 °С.

Синоптики предупреждают, что с 18 по 20 августа в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности в Киевской области в период с 18 по 20 августа

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В воскресенье и понедельник, 19 и 20 августа, в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, а 20 августа еще и Волынской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 19 августа, и в другие дни этой недели ожидается возвращение жары. Столбики термометров будут подниматься до +30...+35 °С.

"Итак, готовимся к сильной жаре и вероятным отключениям тока.

Этот опыт для нас не новый, поэтому ответственно воспринимаем любую ситуацию, хоть синоптическую, хоть с лифтами, хоть с электроплитой, хоть с генераторными децибелами", — предупредила синоптик.