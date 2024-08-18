Прогноз погоды в Украине 19 августа — синоптики предупреждают об аномальной жаре

Аномальная жара возвращается — синоптики пугают адским прогнозом на завтра
В понедельник, 19 августа, в Украине в некоторых областях стоит ожидать аномально жаркую погоду. В некоторых регионах температура воздуха будет достигать +37 °С. Поэтому сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 19 августа
По данным синоптиков, в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Лишь днем в западных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью +15...+20 °С , на побережье морей до +23 °С; днем +29...+34 °С.
В южных и центральных областях сильный зной +35...+37 °С.
В Карпатах прогнозируют +23...+28 °С.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице прогнозируют небольшую облачность, без осадков.
Температура ночью +18...+20 °С, днем +32...34 °С.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Пожарная опасность в Украине
В Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Уровень опасности сохраняется на всей территории Украины кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, 20 августа и Волынской областей.
Прогноз погоды от синоптиков
По информации от синоптиков, завтра в Украине ожидается ясная погода, без осадков. Ночью возможна переменная облачность, днем местами на Волыни.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха +18...+37 °С, на востоке +19...+36 °С. Жарче всего будет в центре и на юге: там столбики термометров покажут +22...+37 °С.
В западных регионах средняя температура будет +19...+34 °С, в Хмельницком и Ивано-Франковске +18...+32 °С.
В Крыму в течение дня ожидается до +35 °С, в Севастополе +20...+35 °С.
В столице завтра в течение дня ясно, без существенных осадков. Температура воздуха +20...+37 °С.
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