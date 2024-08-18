Прогноз погоды в Украине 19 августа — синоптики предупреждают об аномальной жаре

Мужчина поливает себя водой из-за сильной жары. Фото: Freepik

В понедельник, 19 августа, в Украине в некоторых областях стоит ожидать аномально жаркую погоду. В некоторых регионах температура воздуха будет достигать +37 °С. Поэтому сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 августа

По данным синоптиков, в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Лишь днем в западных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +15...+20 °С , на побережье морей до +23 °С; днем +29...+34 °С.

В южных и центральных областях сильный зной +35...+37 °С.

В Карпатах прогнозируют +23...+28 °С.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Температура ночью +18...+20 °С, днем +32...34 °С.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта на 19 августа. Фото: Ventusky

Пожарная опасность в Украине

В Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Уровень опасности сохраняется на всей территории Украины кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, 20 августа и Волынской областей.

Карта пожарной опасности 18-20 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от синоптиков

По информации от синоптиков, завтра в Украине ожидается ясная погода, без осадков. Ночью возможна переменная облачность, днем местами на Волыни.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта 19 августа. Источник: Windy

Температура воздуха +18...+37 °С, на востоке +19...+36 °С. Жарче всего будет в центре и на юге: там столбики термометров покажут +22...+37 °С.

В западных регионах средняя температура будет +19...+34 °С, в Хмельницком и Ивано-Франковске +18...+32 °С.

Карта Украины на 19 июля. Фото: Meteoprog

В Крыму в течение дня ожидается до +35 °С, в Севастополе +20...+35 °С.

В столице завтра в течение дня ясно, без существенных осадков. Температура воздуха +20...+37 °С.