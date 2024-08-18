Прогноз погоды в Украине 19 августа

Лесной пожар. Фото: Shutterstock

В понедельник, 19 августа, в Украине в некоторых областях следует ожидать аномальную жаркую погоду. Поэтому сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 августа

По данным синоптиков, в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Днем в западных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +15...+20 °С, на побережье морей до +23 °С; днем +29...+34 °С.

В южных и центральных областях сильная жара +35…+37 °С.

В Карпатах прогнозируют +23...+28 °С.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине на 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Температура ночью +18...+20 °С, днем +32...34 °С.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта на 19 августа. Фото: Ventusky

Пожарная опасность в Украине

В Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Уровень опасности сохраняется на всей территории Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, 20 августа и Волынской областей.