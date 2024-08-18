Прогноз погоды в Украине 19 августа

В Укргидрометцентре бьют тревогу из-за приближения аномальной жары и высокого риска пожаров
В понедельник, 19 августа, в Украине в некоторых областях следует ожидать аномальную жаркую погоду. Поэтому сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 19 августа
По данным синоптиков, в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Днем в западных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью +15...+20 °С, на побережье морей до +23 °С; днем +29...+34 °С.
В южных и центральных областях сильная жара +35…+37 °С.
В Карпатах прогнозируют +23...+28 °С.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице прогнозируют небольшую облачность, без осадков.
Температура ночью +18...+20 °С, днем +32...34 °С.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Пожарная опасность в Украине
В Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Уровень опасности сохраняется на всей территории Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, 20 августа и Волынской областей.
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