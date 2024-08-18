Прогноз погоди в Україні 19 серпня

В Укргідрометцентрі б'ють на сполох через наближення аномальної спеки та високий ризик пожеж
У понеділок, 19 серпня, в Україні у деяких областях варто очікувати на аномальну спекотну погоду. Через це збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 19 серпня
За даними синоптиків, в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Лише вдень у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі +15...+20 °С, на узбережжі морів до +23 °С; вдень +29...+34 °С.
У південних та центральних областях сильна спека +35...+37 °С.
В Карпатах прогнозують +23...+28 °С.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Погода у Києві
У столиці прогнозують невелику хмарність, без опадів.
Температура вночі +18...+20 °С, вдень +32...34 °С.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Пожежна небезпека в Україні
В Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Рівень небезпеки зберігається на всій території України, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 20 серпня і Волинської областей.
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