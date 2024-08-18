Прогноз погоди в Україні 19 серпня

Лісова пожежа. Фото: Shutterstock

У понеділок, 19 серпня, в Україні у деяких областях варто очікувати на аномальну спекотну погоду. Через це збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 серпня

За даними синоптиків, в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Лише вдень у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +15...+20 °С, на узбережжі морів до +23 °С; вдень +29...+34 °С.

У південних та центральних областях сильна спека +35...+37 °С.

В Карпатах прогнозують +23...+28 °С.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні на 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Температура вночі +18...+20 °С, вдень +32...34 °С.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температурна карта на 19 серпня. Фото: Ventusky

Пожежна небезпека в Україні

В Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рівень небезпеки зберігається на всій території України, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 20 серпня і Волинської областей.