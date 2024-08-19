Прогноз погоды в Украине на неделю

Женщина утоляет жажду во время жары. Фото: Shutterstock

В Украине ожидается новый период сильной жары из-за влияния сухого воздуха из Африки. Высокие температуры прогнозируются в южных, центральных и восточных регионах страны.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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Погода в понедельник 19 августа

По данным метеоролога, кратковременные грозовые дожди с градом и шквалами местами пройдут в западных областях. Порывы ветра 15-20 м/с.

На остальной территории Украины без осадков.

Температура воздуха ночью +15…+20°С, на побережье морей +18...+23°С; днем +32...+37°С.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, в западной части переменных направлений.

Погода в понедельник, 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода во вторник 20 августа

Во вторник в Украине осадков не ожидается, кроме западной части, где ночью и утром возможны кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21°С, на побережье морей +18...+23°С.

Днем температура достигнет +33...+38°С, в западных областях +28...+33°С.

Ветер будет меняться, его скорость составит 3-8 м/с.

Погода во вторник, 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в среду 21 августа

В среду в Украине сохранится сухая погода, хотя в западных областях возможны кратковременные дожди.

Днем в некоторых местах возможны град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, на побережье морей +19...+24°С.

Днем температура поднимется до +34...+39°С, а в западных областях будет +29...+34°С.

Ветер будет меняться, со скоростью 3-8 м/с, а на Левобережье —з юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в среду 21 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в четверг 22 августа

В четверг в большинстве регионов Украины осадков не предполагается.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, на побережье морей +19...+24°С.

Днем в северных и западных областях температура поднимется до +26...+31°С, на остальной территории страны +34...+39°С.

Ветер на Правобережье будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье — переменного направления 3-8 м/с.

Погода в четверг, 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в пятницу 23 августа

В пятницу в Украине будет преимущественно малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха в западных и северных регионах ночью будет держаться в пределах +10…+15°С, а днем поднимется до +27…+32°С.

На остальной территории страны ночью температура будет колебаться от +15°С до +20°С , днем +30...+35°С.

Ветер будет северо-западный, а на западе южный, со скоростью 5-10 м/с.

Погода в пятницу, 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в субботу 24 августа

В субботу в Украине сохранится жаркая и сухая без дождей погода.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18°С, на побережье морей +21°С.

Днем столбики термометров поднимутся до +29…+34°С, а на юго-западе страны в отдельных местах могут достигать отметки в +35…+38°С.

Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Погода в воскресенье 25 августа

В воскресенье на Украине сохранится жаркая и сухая погода на всей территории.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21°С, днем поднимется до +30…+35°С, а на юго-западе местами достигнет отметки в +36…+38°С.

Ветер будет северным направлением, скоростью 5-10 м/с.