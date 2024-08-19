Прогноз погоды в Украине на неделю

Украину ожидает самая жаркая неделя августа — синоптики дали прогноз
В Украине ожидается новый период сильной жары из-за влияния сухого воздуха из Африки. Высокие температуры прогнозируются в южных, центральных и восточных регионах страны.
Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.
Погода в понедельник 19 августа
По данным метеоролога, кратковременные грозовые дожди с градом и шквалами местами пройдут в западных областях. Порывы ветра 15-20 м/с.
На остальной территории Украины без осадков.
Температура воздуха ночью +15…+20°С, на побережье морей +18...+23°С; днем +32...+37°С.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, в западной части переменных направлений.
Погода во вторник 20 августа
Во вторник в Украине осадков не ожидается, кроме западной части, где ночью и утром возможны кратковременные грозовые дожди.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21°С, на побережье морей +18...+23°С.
Днем температура достигнет +33...+38°С, в западных областях +28...+33°С.
Ветер будет меняться, его скорость составит 3-8 м/с.
Погода в среду 21 августа
В среду в Украине сохранится сухая погода, хотя в западных областях возможны кратковременные дожди.
Днем в некоторых местах возможны град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, на побережье морей +19...+24°С.
Днем температура поднимется до +34...+39°С, а в западных областях будет +29...+34°С.
Ветер будет меняться, со скоростью 3-8 м/с, а на Левобережье —з юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в четверг 22 августа
В четверг в большинстве регионов Украины осадков не предполагается.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, на побережье морей +19...+24°С.
Днем в северных и западных областях температура поднимется до +26...+31°С, на остальной территории страны +34...+39°С.
Ветер на Правобережье будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье — переменного направления 3-8 м/с.
Погода в пятницу 23 августа
В пятницу в Украине будет преимущественно малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха в западных и северных регионах ночью будет держаться в пределах +10…+15°С, а днем поднимется до +27…+32°С.
На остальной территории страны ночью температура будет колебаться от +15°С до +20°С , днем +30...+35°С.
Ветер будет северо-западный, а на западе южный, со скоростью 5-10 м/с.
Погода в субботу 24 августа
В субботу в Украине сохранится жаркая и сухая без дождей погода.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18°С, на побережье морей +21°С.
Днем столбики термометров поднимутся до +29…+34°С, а на юго-западе страны в отдельных местах могут достигать отметки в +35…+38°С.
Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Погода в воскресенье 25 августа
В воскресенье на Украине сохранится жаркая и сухая погода на всей территории.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21°С, днем поднимется до +30…+35°С, а на юго-западе местами достигнет отметки в +36…+38°С.
Ветер будет северным направлением, скоростью 5-10 м/с.
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