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Україну очікує найспекотніший тиждень серпня — синоптики дали прогноз

19 серпня 2024 00:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Жінка втамовує спрагу під час спеки. Фото: Shutterstock
Світлана Силенко - Редактор

В Україні очікується новий період сильної спеки через вплив сухого повітря з Африки. Найвищі температури прогнозуються в південних, центральних та східних регіонах країни. 

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Погода у понеділок 19 серпня

За даними метеоролога, короткочасні грозові дощі з градом та шквалами місцями пройдуть у західних областях. Пориви вітру 15-20 м/с.

На решті території України без опадів

Температура повітря вночі +15…+20°С, на узбережжі морів +18…+23°С; вдень +32...+37°С.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, у західній частині змінних напрямків.

Погода на тиждень
Погода у понеділок 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у вівторок 20 серпня

У вівторок в Україні опадів не очікується, за винятком західної частини, де вночі та вранці можливі короткочасні грозові дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21°С, на узбережжі морів +18...+23°С.

Вдень температура досягне +33...+38°С, в західних областях +28...+33°С.

Вітер буде змінюватися, його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Погода на тиждень
Погода у вівторок 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у середу 21 серпня

У середу в Україні збережеться суха погода, хоча в західних областях можливі короткочасні грозові дощі.

Вдень у деяких місцях можливі град та шквали з швидкістю 17-22 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°С, на узбережжі морів +19...+24°С.

Вдень температура підніметься до +34...+39°С, а в західних областях буде +29...+34°С.

Вітер буде змінюватися, зі швидкістю 3-8 м/с, а на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.

Погода на тиждень
Погода у середу 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у четвер 22 серпня

У четвер в більшості регіонів України опадів не передбачається.

Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°С, на узбережжі морів +19...+24°С.

Вдень у північних та західних областях температура підніметься до +26...+31°С, на решті території країни +34...+39°С.

Вітер на Правобережжі буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а на Лівобережжі — змінного напрямку 3-8 м/с.

Погода на тиждень
Погода у четвер 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у п'ятницю 23 серпня

У п'ятницю в Україні пануватиме переважно малохмарна погода, без опадів.

Температура повітря в західних і північних регіонах вночі триматиметься в межах +10…+15°С, а вдень підніметься до +27…+32°С.

На решті території країни вночі температура буде коливатися від +15°С до +20°С, вдень +30... +35°С.

Вітер буде північно-західний, а на заході — південний, із швидкістю 5-10 м/с.

Погода на тиждень
Погода у п'ятницю 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у суботу 24 серпня

У суботу в Україні збережеться спекотна та суха погода без дощів. 

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18°С, на узбережжі морів +21°С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29…+34°С, а на південному заході країни в окремих місцях можуть досягати позначки в +35…+38°С.

Вітер буде переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода у неділю 25 серпня

У неділю в Україні утримається спекотна та суха погода на всій території.

Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21°С, вдень підніметься до +30…+35°С, а на південному заході місцями досягне позначки у +36…+38°С.

Вітер буде північного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

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