Прогноз погоди в Україні на тиждень

Україну очікує найспекотніший тиждень серпня — синоптики дали прогноз
В Україні очікується новий період сильної спеки через вплив сухого повітря з Африки. Найвищі температури прогнозуються в південних, центральних та східних регіонах країни.
Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.
Погода у понеділок 19 серпня
За даними метеоролога, короткочасні грозові дощі з градом та шквалами місцями пройдуть у західних областях. Пориви вітру 15-20 м/с.
На решті території України без опадів.
Температура повітря вночі +15…+20°С, на узбережжі морів +18…+23°С; вдень +32...+37°С.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, у західній частині змінних напрямків.
Погода у вівторок 20 серпня
У вівторок в Україні опадів не очікується, за винятком західної частини, де вночі та вранці можливі короткочасні грозові дощі.
Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21°С, на узбережжі морів +18...+23°С.
Вдень температура досягне +33...+38°С, в західних областях +28...+33°С.
Вітер буде змінюватися, його швидкість становитиме 3-8 м/с.
Погода у середу 21 серпня
У середу в Україні збережеться суха погода, хоча в західних областях можливі короткочасні грозові дощі.
Вдень у деяких місцях можливі град та шквали з швидкістю 17-22 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°С, на узбережжі морів +19...+24°С.
Вдень температура підніметься до +34...+39°С, а в західних областях буде +29...+34°С.
Вітер буде змінюватися, зі швидкістю 3-8 м/с, а на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.
Погода у четвер 22 серпня
У четвер в більшості регіонів України опадів не передбачається.
Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°С, на узбережжі морів +19...+24°С.
Вдень у північних та західних областях температура підніметься до +26...+31°С, на решті території країни +34...+39°С.
Вітер на Правобережжі буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а на Лівобережжі — змінного напрямку 3-8 м/с.
Погода у п'ятницю 23 серпня
У п'ятницю в Україні пануватиме переважно малохмарна погода, без опадів.
Температура повітря в західних і північних регіонах вночі триматиметься в межах +10…+15°С, а вдень підніметься до +27…+32°С.
На решті території країни вночі температура буде коливатися від +15°С до +20°С, вдень +30... +35°С.
Вітер буде північно-західний, а на заході — південний, із швидкістю 5-10 м/с.
Погода у суботу 24 серпня
У суботу в Україні збережеться спекотна та суха погода без дощів.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18°С, на узбережжі морів +21°С.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29…+34°С, а на південному заході країни в окремих місцях можуть досягати позначки в +35…+38°С.
Вітер буде переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода у неділю 25 серпня
У неділю в Україні утримається спекотна та суха погода на всій території.
Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21°С, вдень підніметься до +30…+35°С, а на південному заході місцями досягне позначки у +36…+38°С.
Вітер буде північного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.
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