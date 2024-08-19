Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Жінка страждає від сильної спеки. Фото ілюстративне: lepaisrecna.mondo.rs

Погода в Україні в понеділок, 19 серпня, буде із невеликою хмарністю, але без опадів. Мінлива хмарність, короткочасний дощ і гроза можливі вдень лише в західних областях.

Про це в неділю, 18 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 19 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Швидкість переважно південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+20 °С, на узбережжі морів до +23 °С. Удень буде +29...+34 °С. У південних і центральних областях очікується сильна спека +35...+37 °С. У Карпатах буде +23...+28 °С.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

Яка погода буде 19 серпня в Києві та Київській області

На Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +29...+34 °С. У столиці вночі температура знизиться до +18...+20 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34 °С.

Синоптики попереджають, що в період із 18 по 20 серпня в Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки в Київській області в період із 18 по 20 серпня

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У неділю та понеділок, 19 та 20 серпня, в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, а 20 серпня ще й Волинської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 19 серпня, і в інші дні цього тижня очікується повернення спеки. Стовпчики термометрів підніматимуться до +30...+35 °С.

"Отже, готуємося до сильної спеки та ймовірних вимкнень струму.

Цей досвід для нас не новий, тому відповідально сприймаємо будь-яку ситуацію, хоч синоптичну, хоч із ліфтами, хоч із електроплитою, хоч із генераторними децибелами", — попередила синоптикиня.