Магнитные бури в Украине 20 августа — какие риски для метеозависимых

Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pixabay

Во вторник, 20 августа, на Земле не будет ощутимых магнитных бурь. Несмотря на то, что за последние сутки солнечная активность была высокой, геомагнитное поле Земли, по прогнозам, будет в стабильном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 августа

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировали шесть вспышек Класса С и три вспышки Класса М. Самая большая из них стала вспышка М1,4. В общем, солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек, однако он может вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Впрочем, 20 августа геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью возникновения вспышки X.

У женщины болит голова. Фото: Pixabay

Солнечная активность на 20 августа:

• Возможность малого геомагнитного шторма – 1%;

• Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%;

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%;

• Количество солнечных пятен – 114.

Как магнитные бури влияют на человека

В случае сильных магнитных бурь есть серьезные риски для здоровья человека. В частности, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых и ветего-сосудистых заболеваний.

Несмотря на это, врачи назвали способы, как облегчить свое состояние и обеспечить свое здоровье: