Магнитные бури 19 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие мужчины. Фото: freepik

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло пять слабых вспышек, поэтому в понедельник, 19 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 августа

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стал М2,3.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 50%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 57.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: