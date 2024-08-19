Магнітні бурі 19 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття чоловіка. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося п'ять слабких спалахів, тому у понеділок, 19 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став М2,3.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 50%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 57.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: