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Безумная жара возвращается — какую погоду на сегодня прогнозируют синоптики

20 августа 2024 04:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 20 августа
Девушка с веером в жару. Иллюстративное фото: pixels.com
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня 20 августа сухая и жаркая погода ожидается почти по всей территории Украины. Только некоторые регионы будут наслаждаться летней грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Безумная жара возвращается — какую погоду на сегодня прогнозируют синоптики - фото 1
Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

По информации метеорологов, в Житомирской и западных областях днем местами возможны кратковременные дожди и даже с грозами. На остальной территории сухо.

Средняя температура днем по всей территории страны составит в среднем +30…+34 °C. Но самое жаркое будет в южных, центральных и частично северных и восточных областях. Там столбики термометров подпрыгнут до +35...+38 °C.

Несколько легче будет жителям мероприятия Украины. Там температура составит +28...+33 °C.

Ветер преимущественно переменного направления, со скоростью 3-5 м/с.

Прогноз от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на сегодня аномальную жару

По ее данным, сегодня температура воздуха в течение дня составит +30...+35 °С, местами +35...+37 °С, в западных регионах столбики термометров покажут +27...+32 °С.

Очень жарко будет в южных и восточных регионах Украины. Температура воздуха в течение дня составит +33...+37 °С.

В столице 20 августа ожидается сухая погода, а температура составит +33...+35 °С.
 

Погода на следующие три дня

Безумная жара возвращается — какую погоду на сегодня прогнозируют синоптики - фото 2
Прогноз погоды на ближайшие три дня. Фото: Скриншот

В последующие трое суток преимущественно по всей Украине ожидается погода без осадков, только в западных, 22 августа и в северных, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный, 22 августа на Правобережье с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, на побережье морей до +23 °C; днем +28...+34 °C, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара +35...+38°C.

23 августа температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем +22...+28°C , на остальной территории днем +29...+34°C, на юге и юго-востоке страны местами сильная жара +35. .+38°C.

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