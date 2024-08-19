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Аномальная жара вернулась — синоптики предупредили о чрезвычайном уровне опасности

19 августа 2024 17:39
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 20 августа от Укргидрометцентра.
Пожар в лесу. Фото: Савинская община
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 20 августа, в Украине будет наблюдаться небольшая облачность. Некоторые регионы накроют грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 августа

На большей части территории осадки не предвидятся, однако в западных областях и на Житомирщине днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно переменного направления, со скоростью 3-5 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 °C до +20 °C, на побережье морей она может достигать +23 °C. Днем температура в Украине поднимется до +30...+34 °C, в частности, в южных, центральных и частично северных и восточных областях ожидается сильная жара с температурами от +35 °C до +38 °C. На западе температура будет варьироваться от +28 °C до +33 °C, а в горах Карпат ночью температура будет колебаться от +22 °C до +27 °C днем.

Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр
Температурная карта на 20 июля. Фото:
Температурная карта на 20 августа. Фото: Метеопост

Погода в Киевской области 20 августа

В Киевской области 20 августа ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-5 м/с.

Ночная температура составит от +15 °C до +20 °C, а днем будет сильная жара с температурами от +35 °C до +37 °C. В Киеве ночью температура будет варьироваться от +18 до +20 °C, а днем ожидается жара до +35 °C.

Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

С 20 по 22 августа в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где ситуация останется менее критичной в течение трех дней. 20 августа также Львовская область останется вне зоны повышенного риска, а 22 августа и Волынская область.

Предупреждение пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

С 20 по 22 августа наблюдается критический уровень пожарной опасности. Погодные условия создадут условия для вероятности возникновения и распространения пожаров в природных экосистемах при наличии источников огня.

Предупреждение пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Предупреждение пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

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