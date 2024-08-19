Прогноз погоди в Україні на завтра 19 серпня від Наталки Діденко

Погода буде пекельною — народний синоптик Діденко пояснила, де завтра буде найспекотніше
Погода в Україні та Києві завтра, 20 серпня буде переважно сухою та аномально спекотною. Лише в окремих регіонах пройдуть дощі, однак температурні показники перебуватимуть на доволі високому рівні.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні та Києві 20 серпня
За словами синоптика, наразі значна частина України перебуває в полі високого атмосферного тиску. Внаслідок цього завтра очікується переважно суха погода, і лише подекуди на Волині, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях ймовірність короткочасних дощів з грозами.
Температура повітря протягом дня становитиме +30...+35°С, місцями +35...+37°С, у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +27...+32°С.
У південних та східних регіонах України буде дуже спекотно: температура повітря протягом дня — +33...+37°С.
У столиці 20-го серпня суха та спекотна погода, температура повітря до +33...+35°С.
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