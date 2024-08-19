Прогноз погоды в Украине на завтра 19 августа от Наталки Диденко

Женщина освежается в фонтане из-за аномальной жары. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве завтра, 20 августа будет преимущественно сухой и аномально жаркой. Лишь в отдельных регионах пройдут дожди, однако температурные показатели будут на достаточно высоком уровне.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине и Киеве 20 августа

По словам синоптика, значительная часть Украины находится в поле высокого атмосферного давления. В результате завтра ожидается преимущественно сухая погод, и лишь кое-где на Волыни, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях вероятность кратковременных дождей с грозами.

Температура воздуха в течение дня составит +30...+35°С, местами +35...+37°С, в западных регионах столбики термометров покажут +27...+32°С.

Температурная карта 20 августа. Источник: Windy

В южных и восточных регионах Украины будет очень жарко: температура воздуха в течение дня +33...+37°С.

В столице 20 августа сухая и жаркая погода, температура воздуха до +33...+35°С.