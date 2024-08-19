Прогноз погоди в Україні на завтра 20 серпня від Укргідрометцентру

Аномальна спека повернулася — синоптики попередили про надзвичайний рівень небезпеки
У вівторок, 20 серпня, в Україні буде спостерігатися невелика хмарність. Деякі регіони накриють грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 серпня
На більшій частині території опадів не передбачається, проте в західних областях та на Житомирщині вдень місцями можливі короткочасні дощі і грози.
Вітер переважно змінного напрямку, зі швидкістю 3-5 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 °C до +20 °C, на узбережжі морів вона може досягати +23 °C. Вдень температура в Україні підніметься до +30…+34 °C, зокрема, у південних, центральних та частково північних і східних областях очікується сильна спека з температурами від +35 °C до +38 °C. На заході температура буде варіюватися від +28 °C до +33 °C, а в горах Карпат вночі температура коливатиметься від +22 °C до +27 °C вдень.
Погода на Київщині 20 серпня
На Київщині 20 серпня очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-5 м/с.
Нічна температура становитиме від +15 °C до +20 °C, а вдень спостерігатиметься сильна спека з температурами від +35 °C до +37 °C. У Києві вночі температура буде варіюватися від +18 °C до +20 °C, а вдень очікується спека до +35 °C.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
З 20 по 22 серпня в Україні спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком Івано-Франківської та Чернівецької областей, де ситуація залишиться менш критичною протягом усіх трьох днів. 20 серпня також Львівська область залишиться поза зоною підвищеного ризику, а 22 серпня й Волинська область.
З 20 по 22 серпня спостерігатиметься критичний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови створять умови для великої ймовірності виникнення і поширення пожеж у природних екосистемах за наявності джерел вогню.
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