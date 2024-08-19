Прогноз погоди в Україні на завтра 20 серпня від Укргідрометцентру

Пожежа в лісі. Фото: Савинська громада

У вівторок, 20 серпня, в Україні буде спостерігатися невелика хмарність. Деякі регіони накриють грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 серпня

На більшій частині території опадів не передбачається, проте в західних областях та на Житомирщині вдень місцями можливі короткочасні дощі і грози.

Вітер переважно змінного напрямку, зі швидкістю 3-5 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 °C до +20 °C, на узбережжі морів вона може досягати +23 °C. Вдень температура в Україні підніметься до +30…+34 °C, зокрема, у південних, центральних та частково північних і східних областях очікується сильна спека з температурами від +35 °C до +38 °C. На заході температура буде варіюватися від +28 °C до +33 °C, а в горах Карпат вночі температура коливатиметься від +22 °C до +27 °C вдень.

Прогноз погоди на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температурна карта на 20 серпня. Фото: Метеопост

Погода на Київщині 20 серпня

На Київщині 20 серпня очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-5 м/с.

Нічна температура становитиме від +15 °C до +20 °C, а вдень спостерігатиметься сильна спека з температурами від +35 °C до +37 °C. У Києві вночі температура буде варіюватися від +18 °C до +20 °C, а вдень очікується спека до +35 °C.

Прогноз погоди на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 20 по 22 серпня в Україні спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком Івано-Франківської та Чернівецької областей, де ситуація залишиться менш критичною протягом усіх трьох днів. 20 серпня також Львівська область залишиться поза зоною підвищеного ризику, а 22 серпня й Волинська область.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

З 20 по 22 серпня спостерігатиметься критичний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови створять умови для великої ймовірності виникнення і поширення пожеж у природних екосистемах за наявності джерел вогню.