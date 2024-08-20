Шалена спека повертається — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики
Сьогодні, 20 серпня, суха та спекотна погода очікується майже по всій території України. Тільки деякі регіони будуть насолоджуватись літньою грозою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні 20 серпня, вівторок
За інформацією метеорологів, на Житомирщині та у західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі й навіть з грозами. На решті території сухо.
Середня температура вдень по всій території нашої країни становитиме в середньому +30…+34 °C. Але найспекотніше буде у південних, центральних та частково північних і східних областях. Там стовпчики термометрів підскочать до +35...+38 °C.
Дещо легше буде мешканцям заходу України. Там температура становитиме +28 °C...+33 °C.
Вітер переважно змінного напрямку, зі швидкістю 3-5 м/с.
Прогноз від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала на сьогодні аномальну спеку.
За її даними, сьогодні температура повітря протягом дня становитиме +30...+35 °С, місцями +35...+37 °С, у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +27...+32 °С.
Дуже спекотно буде у південних та східних регіонах України. Температура повітря протягом дня становитиме +33...+37 °С.
У столиці 20 серпня очікується суха погода, а температура становитиме +33...+35 °С.
Погода на наступні три дні
У наступні три доби переважно по всій Україні очікується погода без опадів, лише у західних, 22 серпня і в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасні дощі з грозами.
Вітер південно-східний, 22 серпня на Правобережжі з переходом на північно-західний, 3-10 м/с.
Температура вночі +15...+20 °C, на узбережжі морів до +23 °C; вдень +28...+34 °C, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека +35...+38°C.
23 серпня температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень +22...+28°C, на решті території вдень +29...+34°C, на півдні та південному сході країни місцями сильна спека +35...+38°C.
Читайте Новини.LIVE!