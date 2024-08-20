Дівчина з віялом у спеку. Ілюстративне фото: pixels.com

Сьогодні, 20 серпня, суха та спекотна погода очікується майже по всій території України. Тільки деякі регіони будуть насолоджуватись літньою грозою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 20 серпня, вівторок

Прогноз погоди на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

За інформацією метеорологів, на Житомирщині та у західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі й навіть з грозами. На решті території сухо.

Середня температура вдень по всій території нашої країни становитиме в середньому +30…+34 °C. Але найспекотніше буде у південних, центральних та частково північних і східних областях. Там стовпчики термометрів підскочать до +35...+38 °C.

Дещо легше буде мешканцям заходу України. Там температура становитиме +28 °C...+33 °C.

Вітер переважно змінного напрямку, зі швидкістю 3-5 м/с.

Прогноз від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала на сьогодні аномальну спеку.

За її даними, сьогодні температура повітря протягом дня становитиме +30...+35 °С, місцями +35...+37 °С, у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +27...+32 °С.

Дуже спекотно буде у південних та східних регіонах України. Температура повітря протягом дня становитиме +33...+37 °С.

У столиці 20 серпня очікується суха погода, а температура становитиме +33...+35 °С.

Погода на наступні три дні

Прогноз погоди на найближчі три дні. Фото: Скриншот

У наступні три доби переважно по всій Україні очікується погода без опадів, лише у західних, 22 серпня і в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасні дощі з грозами.

Вітер південно-східний, 22 серпня на Правобережжі з переходом на північно-західний, 3-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, на узбережжі морів до +23 °C; вдень +28...+34 °C, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека +35...+38°C.

23 серпня температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень +22...+28°C, на решті території вдень +29...+34°C, на півдні та південному сході країни місцями сильна спека +35...+38°C.