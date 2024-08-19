Синоптики зафіксували десять температурних рекордів на вихідних

Погода в Україні на вихідних побила температурні рекорди — що зафіксували синоптики
19 серпня 2024 19:47
Чоловік вмивається в фонтані. Фото: УНІАН
Вихідні 17-18 серпня були аномально спекотними. Синоптики зафіксували десять температурних рекордів.
Про це повідомив Укргідрометцентр у понеділок, 19 серпня.
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Температурні рекорди вихідних
В Україні 17 та 18 серпня 2024 року знову були встановлені температурні рекорди. Денні максимуми у ряді регіонів перевищили попередні історичні показники для цих дат.
Температурні рекорди 17 серпня:
- Ужгород +34,3 °C;
- Львів +31,7 °C;
- Івано-Франківськ +32,2 °C;
- Луцьк + 32,9 °C.
Температурні рекорди 18 серпня:
- Івано-Франківськ +33,3 °C;
- Луцьк + 32,4 °C;
- Тернопіль +32,47 °C;
- Вінниця +35,4 °C;
- Миколаїв +37,6°C.
За інформацією метеорологічних станцій, виявлені перевищення температури коливаються в межах 1-3 градусів.
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