Синоптики зафиксировали десять температурных рекордов на выходных

Погода в Украине на выходных побила температурные рекорды — что зафиксировали синоптики
19 августа 2024 19:47
Человек умывается в фонтане. Фото: УНИАН
Выходные 17-18 августа были аномально жаркими. Синоптики зафиксировали десять температурных рекордов.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в понедельник, 19 августа.
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Температурные рекорды выходных
В Украине 17 и 18 августа 2024 снова были установлены температурные рекорды. Дневные максимумы в ряде регионов превысили предыдущие исторические показатели этих дат.
Температурные рекорды 17 августа:
- Ужгород +34,3 °C;
- Львов +31,7 °C;
- Ивано-Франковск +32,2 °C;
- Луцк +32,9 °C.
Температурные рекорды 18 августа:
- Ивано-Франковск +33,3 °C;
- Луцк + 32,4 °C;
- Тернополь +32,47 °C;
- Винница +35,4 °C;
- Николаев +37,6°C.
По информации метеорологических станций, обнаруженные превышения температуры колеблются в пределах 1-3 градусов.
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