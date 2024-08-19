Синоптики зафиксировали десять температурных рекордов на выходных

Человек умывается в фонтане. Фото: УНИАН

Выходные 17-18 августа были аномально жаркими. Синоптики зафиксировали десять температурных рекордов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в понедельник, 19 августа.

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Температурные рекорды выходных

В Украине 17 и 18 августа 2024 снова были установлены температурные рекорды. Дневные максимумы в ряде регионов превысили предыдущие исторические показатели этих дат.

Температурные рекорды 17 августа:

Ужгород +34,3 °C;

Львов +31,7 °C;

Ивано-Франковск +32,2 °C;

Луцк +32,9 °C.

Температурные рекорды 18 августа:

Ивано-Франковск +33,3 °C;

Луцк + 32,4 °C;

Тернополь +32,47 °C;

Винница +35,4 °C;

Николаев +37,6°C.

По информации метеорологических станций, обнаруженные превышения температуры колеблются в пределах 1-3 градусов.