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В Україні почався найспекотніший тиждень серпня — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19 серпня 2024 20:15
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 20 серпня
Чоловік страждає від спеки. Фото: Freepick
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 20 серпня, на всій території Україні переважатиме суха та спекотна погода. Лише деякі регіони накриють грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, у західних областях та на Житомирщині вдень місцями можливі короткочасні дощі і грози. На решті території сухо.

Вдень температура в Україні підніметься до +30…+34 °C, зокрема, у південних, центральних та частково північних і східних областях очікується сильна спека з температурами від +35 до +38 °C.

Нічна температура повітря коливатиметься від +15 °C до +20 °C, на узбережжі морів вона може досягати +23 °C.

На заході дещо прохолодніше, там стовпчики термометра покажуть  від +28 до +33 °C.

Вітер переважно змінного напрямку, зі швидкістю 3-5 м/с. 

Прогноз погоди
Погода у вівторок 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

З 20 по 22 серпня в Україні спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком Івано-Франківської та Чернівецької областей.

А 22 серпня й Волинська область залишиться поза зоною підвищеного ризику.

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Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 20 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 20 серпня в Україні та Києві погода буде переважно сухою та аномально спекотною.

За її словами, зараз значна частина України перебуває в полі високого атмосферного тиску.

Лише подекуди на Волині, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях ймовірність короткочасних дощів з грозами.

Температура повітря протягом дня становитиме +30...+35°С, місцями +35...+37°С, у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +27...+32°С.

У південних та східних регіонах України буде дуже спекотно: температура повітря протягом дня становитиме +33...+37°С.

У столиці 20 серпня пануватиме суха та спекотна погода, температура повітря до +33...+35°С.

карта погоди
Карта температур. Фото: Ventusky

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 20 серпня

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у вівторок в Україні опадів не очікується, за винятком західної частини, де вночі та вранці можливі короткочасні грозові дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21°С, на узбережжі морів +18...+23°С.

Вдень температура досягне +33...+38°С, в західних областях +28...+33°С.

Вітер буде змінюватися, його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Дощова карта
Карта дощів. Фото: Ventusky

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