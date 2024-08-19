Прогноз погоди в Україні 20 серпня

В Україні почався найспекотніший тиждень серпня — синоптики спрогнозували погоду на завтра
У вівторок, 20 серпня, на всій території Україні переважатиме суха та спекотна погода. Лише деякі регіони накриють грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 серпня
За прогнозами синоптиків, у західних областях та на Житомирщині вдень місцями можливі короткочасні дощі і грози. На решті території сухо.
Вдень температура в Україні підніметься до +30…+34 °C, зокрема, у південних, центральних та частково північних і східних областях очікується сильна спека з температурами від +35 до +38 °C.
Нічна температура повітря коливатиметься від +15 °C до +20 °C, на узбережжі морів вона може досягати +23 °C.
На заході дещо прохолодніше, там стовпчики термометра покажуть від +28 до +33 °C.
Вітер переважно змінного напрямку, зі швидкістю 3-5 м/с.
Пожежна небезпека в Україні
З 20 по 22 серпня в Україні спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком Івано-Франківської та Чернівецької областей.
А 22 серпня й Волинська область залишиться поза зоною підвищеного ризику.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 20 серпня
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 20 серпня в Україні та Києві погода буде переважно сухою та аномально спекотною.
За її словами, зараз значна частина України перебуває в полі високого атмосферного тиску.
Лише подекуди на Волині, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях ймовірність короткочасних дощів з грозами.
Температура повітря протягом дня становитиме +30...+35°С, місцями +35...+37°С, у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +27...+32°С.
У південних та східних регіонах України буде дуже спекотно: температура повітря протягом дня становитиме +33...+37°С.
У столиці 20 серпня пануватиме суха та спекотна погода, температура повітря до +33...+35°С.
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 20 серпня
Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у вівторок в Україні опадів не очікується, за винятком західної частини, де вночі та вранці можливі короткочасні грозові дощі.
Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21°С, на узбережжі морів +18...+23°С.
Вдень температура досягне +33...+38°С, в західних областях +28...+33°С.
Вітер буде змінюватися, його швидкість становитиме 3-8 м/с.
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