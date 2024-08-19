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В Украине началась самая жаркая неделя августа — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19 августа 2024 20:15
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 20 августа
Мужчина страдает от жары. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 20 августа, на всей территории Украины будет преобладать сухая и жаркая погода. Лишь некоторые регионы накроют грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 августа

По прогнозам синоптиков, в западных областях и Житомирской области днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории сухо.

Днем температура в Украине поднимется до +30...+34 °C, в частности, в южных, центральных, частично северных и восточных областях ожидается сильная жара с температурами от +35 до +38 °C.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 °C, на побережье морей она может достигать +23 °C.

На западе несколько прохладнее, там столбики термометра покажут от +28 до +33 °C.

Ветер преимущественно переменного направления, со скоростью 3-5 м/с.

Прогноз погоды
Погода во вторник 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

С 20 по 22 августа в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

А 22 августа и Волынская область останется вне зоны повышенного риска.

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Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 20 августа

Народная синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 20 августа в Украине и Киеве погода будет преимущественно сухой и аномально жаркой.

По ее словам, сейчас значительная часть Украины находится в поле высокого атмосферного давления.

Лишь кое-где на Волыни, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях вероятность кратковременных дождей с грозами.

Температура воздуха в течение дня составит +30...+35 °С, местами +35...+37 °С , в западных регионах столбики термометров покажут +27...+32 °С.

В южных и восточных регионах Украины будет очень жарко: температура воздуха в течение дня +33...+37 °С.

В столице 20 августа будет царить сухая и жаркая погода, температура воздуха до +33...+35 °С .

карта погоды
Карта температур. Фото: Ventusky

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича 20 августа

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что во вторник в Украине осадков не ожидается, за исключением западной части, где ночью и утром возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21 °С, на побережье морей +18...+23 °С.

Днем температура достигнет +33...+38 °С, в западных областях +28...+33 °С.

Ветер будет меняться, его скорость составит 3-8 м/с.

Дождевая карта
Карта дождей. Фото: Ventusky

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