Магнітні бурі в Україні 20 серпня — які є ризики для метеозалежних

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pixabay

У вівторок, 20 серпня, на Землі не буде відчутних магнітних бур. Попри те, що протягом останньої доби сонячна активність була високою, геомагнітне поле Землі, за прогнозами, буде в стабільному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 серпня

Впродовж останніх 24 годин на Сонці зафіксували шість спалахів Класу С та три спалахи Класу М. Найбільшим з них став спалах М1,4. Загалом сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів, проте він може викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також ймовірний сонячний радіаційний шторм.

Втім, 20 серпня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю виникнення спалаху X.

У жінки болить голова. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 20 серпня:

• Можливість малого геомагнітного шторму – 1%;

• Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%;

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%;

• Кількість сонячних плям – 114.

Як магнітні бурі впливають на людину

У разі сильних магнітних бур, є серйозні ризики для здоров'я людини. Зокрема, збільшується ризик розвитку серцево-судинних та ветего-судинних захворювань.

Попри це лікарі назвали способи, як полегшити свій стан та узбепезчити своє здоров'я: