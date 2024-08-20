Магнітні бурі в Україні 20 серпня — які є ризики для метеозалежних

Спалахи на Сонці принесуть сюрприз метеозалежним — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 20 серпня, на Землі не буде відчутних магнітних бур. Попри те, що протягом останньої доби сонячна активність була високою, геомагнітне поле Землі, за прогнозами, буде в стабільному стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 20 серпня
Впродовж останніх 24 годин на Сонці зафіксували шість спалахів Класу С та три спалахи Класу М. Найбільшим з них став спалах М1,4. Загалом сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів, проте він може викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також ймовірний сонячний радіаційний шторм.
Втім, 20 серпня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю виникнення спалаху X.
Сонячна активність на 20 серпня:
• Можливість малого геомагнітного шторму – 1%;
• Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;
• Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%;
• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%;
• Кількість сонячних плям – 114.
Як магнітні бурі впливають на людину
У разі сильних магнітних бур, є серйозні ризики для здоров'я людини. Зокрема, збільшується ризик розвитку серцево-судинних та ветего-судинних захворювань.
Попри це лікарі назвали способи, як полегшити свій стан та узбепезчити своє здоров'я:
- пийте менше напоїв, що містять кофеїн;
- не зловживайте тютюном та алкоголем;
- уникайте стресових ситуацій;
- дотримуйтесь режиму дня;
- не нехтуйте прогулянками на свіжому повітрі;
- харчуйтесь регулярно та вживайте більше овочів та легких страв;
- відкладіть справи, які вимагають великих фізичних та психологічних зусиль;
- не лягайте спати пізно та притримуйтесь режиму сну щонайменше 7-8 годин.
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