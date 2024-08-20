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Спалахи на Сонці принесуть сюрприз метеозалежним — прогноз магнітних бур на сьогодні

20 серпня 2024 13:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі в Україні 20 серпня — які є ризики для метеозалежних
Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pixabay
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 20 серпня, на Землі не буде відчутних магнітних бур. Попри те, що протягом останньої доби сонячна активність була високою, геомагнітне поле Землі, за прогнозами, буде в стабільному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Впродовж останніх 24 годин на Сонці зафіксували шість спалахів Класу С та три спалахи Класу М. Найбільшим з них став спалах М1,4. Загалом сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів, проте він може викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також ймовірний сонячний радіаційний шторм.

Втім, 20 серпня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю виникнення спалаху X.

Магнітні бурі 20 серпня прогноз
У жінки болить голова. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 20 серпня:

• Можливість малого геомагнітного шторму – 1%;

• Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%;

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%;

• Кількість сонячних плям – 114.

Як магнітні бурі впливають на людину

У разі сильних магнітних бур, є серйозні ризики для здоров'я людини. Зокрема, збільшується ризик розвитку серцево-судинних та ветего-судинних захворювань.

Попри це лікарі назвали способи, як полегшити свій стан та узбепезчити своє здоров'я:

  • пийте менше напоїв, що містять кофеїн;
  • не зловживайте тютюном та алкоголем;
  • уникайте стресових ситуацій;
  • дотримуйтесь режиму дня;
  • не нехтуйте прогулянками на свіжому повітрі;
  • харчуйтесь регулярно та вживайте більше овочів та легких страв;
  • відкладіть справи, які вимагають великих фізичних та психологічних зусиль;
  • не лягайте спати пізно та притримуйтесь режиму сну щонайменше 7-8 годин.

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