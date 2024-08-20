Прогноз погоди в Україні на завтра 21 серпня від Наталки Діденко

Обміління Дністра в Україні через спеку. Фото: Агентство водних ресурсів України

В Україні днями спека лише посилюватиметься. За прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, у більшості областей завтра, 21 серпня, температурні показники сягатимуть позначки до +35 °C, а пік спеки невдовзі піде на спад.

Про це 20 серпня Наталка Діденко написала у Facebook.

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Погода в Україні 21 серпня

Як пояснила Наталка Діденко, 21 серпня у більшості регіонів України температура повітря коливатиметься в межах +30...+35 °C, а місцями сягатиме навіть до +37 °C.

Температурна карта України на 21 серпня о 15:00. Фото: Метеопост

По Україні переважатиме суха погода та високий атмосферний тиск, які принесе антициклон. Втім, вже за кілька днів можливі грози та дощі у деяких регіонах.

"Нижче на карті видно, що над Україною буква Н, це високий атмосферний тиск. Проте ось та жовта гілочка західніше, лінія сходження, може у четвер зумовити локальні зливові грозові дощі над західною частиною України", — пояснила Діденко.

Карта погоди. Фото: DWD

Погода у Києві 21 серпня

У Києві 21 серпня буде суха, сонячна та спекотна погода, температура повітря сягатиме +35 °C.

Коли в Україну прийде похолодання

Наталка Діденко попередила, що вже за кілька днів, а саме 22-23 серпня спека трохи послабне на півночі України, в західних областях та подекуди в центрі. Втім, схід та південь України все ще пропече спека.

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", — написала Діденко.