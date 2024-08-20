Погода в Україні 21 серпня — синоптики прогнозують до +37 °C

Кукурудзяне поле під сонцем. Фото: Reuters

В Укргідрометцентрі попередили про повернення аномальної спеки в Україну. У деяких областях у середу, 21 серпня, синоптики прогнозують до +37 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у Facebook у вівторок, 20 серпня.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на добу 21 серпня

21 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.

Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +15... +20 °C, на узбережжі морів до +23 °C. Вдень у західних областях +29...+34 °C, на решті території сильна спека до +35...+37 °C.