Погода в Україні 21 серпня — синоптики прогнозують до +37 °C

Синоптики попередили про аномальну спеку завтра — де припече до +37 °C
20 серпня 2024 17:35
Кукурудзяне поле під сонцем. Фото: Reuters
В Укргідрометцентрі попередили про повернення аномальної спеки в Україну. У деяких областях у середу, 21 серпня, синоптики прогнозують до +37 °C.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у Facebook у вівторок, 20 серпня.
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21 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.
Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі +15... +20 °C, на узбережжі морів до +23 °C. Вдень у західних областях +29...+34 °C, на решті території сильна спека до +35...+37 °C.
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