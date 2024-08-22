Погода в Украине на завтра 23 августа — прогноз Укргидрометцентра

Дождь. Фото: Reuters

Погода в разных областях Украины в пятницу, 23 августа, будет максимально отличаться. В ряде областей будет царить стабильная жара, тем временем на Днепропетровщине и в Запорожской области следует ожидать дождей с грозами.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 22 августа.

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Погода на 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 августа

В пятницу, 23 августа, по территории всей Украины ожидается переменная облачность. Без осадков, только в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +12...+17 °C, днем +23...28 °C. На остальной территории ночью +17...+22 °C, днем +29...+34 °C, местами сильная жара +35 °C.

Температурная карта на 23 августа. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 23 августа по Киевской области

В Киеве и области 23 августа прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C. В Киеве ночью +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.