Магнитные бури 22 августа — прогноз для метеозависимых

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 22 августа снизят свое влияние на людей. Магнитная оболочка Земли за последние сутки находилась в стабилизированном состоянии, а солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 22 августа

За последние сутки на Солнце произошло четыре С-вспышки и одна вспышка М1,3. Это средние из больших вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, и вызвать незначительный солнечный радиоактивный ветер.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 22 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 57.

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защитить себя от магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия: