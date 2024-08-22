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Безопасный период будет длиться недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

22 августа 2024 13:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 22 августа — прогноз для метеозависимых
Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури 22 августа снизят свое влияние на людей. Магнитная оболочка Земли за последние сутки находилась в стабилизированном состоянии, а солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло четыре С-вспышки и одна вспышка М1,3. Это средние из больших вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, и вызвать незначительный солнечный радиоактивный ветер.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 22 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 57.
магнитные бури 22 августа
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защитить себя от магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:

  • больше отдыхать;
  • отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином и табаком, не пить алкоголь;
  • спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

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