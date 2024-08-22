Магнитные бури 22 августа — прогноз для метеозависимых

Безопасный период будет длиться недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 22 августа снизят свое влияние на людей. Магнитная оболочка Земли за последние сутки находилась в стабилизированном состоянии, а солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 22 августа
За последние сутки на Солнце произошло четыре С-вспышки и одна вспышка М1,3. Это средние из больших вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, и вызвать незначительный солнечный радиоактивный ветер.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 22 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 57.
Как защитить себя от магнитных бурь
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:
- больше отдыхать;
- отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином и табаком, не пить алкоголь;
- спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
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