Магнітні бурі 22 серпня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 22 серпня зменшать свій вплив на людей. Магнітна оболонка Землі за останню добу перебувала у стабілізованому стану, а сонячна активність була на помірному рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 серпня

За останню добу на Сонці сталися чотири С-спалахи та один спалах М1,3. Це середні з великих спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та спричинити незначний сонячний радіоактивний вітер.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься на рівні від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 22 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 57.

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захистити себе від магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій: