Магнітні бурі 22 серпня — прогноз для метеозалежних

Безпечний період триватиме недовго —прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 22 серпня зменшать свій вплив на людей. Магнітна оболонка Землі за останню добу перебувала у стабілізованому стану, а сонячна активність була на помірному рівні.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 22 серпня
За останню добу на Сонці сталися чотири С-спалахи та один спалах М1,3. Це середні з великих спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та спричинити незначний сонячний радіоактивний вітер.
Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься на рівні від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 22 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
- Кількість сонячних плям — 57.
Як захистити себе від магнітних бур
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій:
- більше відпочивати;
- відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- регулярно та правильно харчуватися;
- не зловживати кофеїном та тютюном, не пити алкоголь;
- спати не менше 7-8 годин;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції.
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