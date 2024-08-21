Магнітні бурі 21 серпня — прогноз для метеозалежних

Що принесуть шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 21 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Впродовж останніх 24 годин за прогнозами синоптиків сонячна активність була помірною.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 серпня
За останню добу на Сонці зафіксували сім спалахів класу С та два спалахи класу М. Найбільшим з них став спалах М3,6.
Науковці пояснюють, що сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Зокрема М3,6 може викликати слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі та викликати сонячний радіаційний шторм.
Прогнозують, що у середу, 21 серпня, геомагнітне поле буде на тихому рівні. Сонячна активність теж буде помірною з низькою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 21 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 1%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%;
- Кількість сонячних плям – 87.
Магнітні бурі можуть відчутно негативно впливати на здоров'я людей. Прогнози магнітних бур допомагають захистити своє здоров'я тим людям, хто має серцево-судинні захворювання та зменшити ризики виникнення інфарктів та інсультів у високоактивні дні.
Якщо виникають сильні магнітні бурі, лікарі радять в таких випадках дотримуватися рекомендацій:
- лягати спати вчасно та дотримуватися чіткого режиму сну;
- спати щонайменше 7-8 годин;
- харчуватися збалансовано, не зловживати фастфудом та важкою їжею;
- відкласти справи, які вимагають сильного розумового, психологічного чи фізичного навантаження;
- нада перевагу фруктам та овочам;
- пити більше води;
- прогулюватися на свіжому повітрі;
- уникати стресових ситуацій;
- не вживати алкоголь та тютюн або мінімізувати їх кількість.
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