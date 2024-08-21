Магнітні бурі 21 серпня — прогноз для метеозалежних

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pexels

У середу, 21 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Впродовж останніх 24 годин за прогнозами синоптиків сонячна активність була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 серпня

За останню добу на Сонці зафіксували сім спалахів класу С та два спалахи класу М. Найбільшим з них став спалах М3,6.

Науковці пояснюють, що сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Зокрема М3,6 може викликати слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі та викликати сонячний радіаційний шторм.

Сонячні спалахи. Фото: графіка NASA

Прогнозують, що у середу, 21 серпня, геомагнітне поле буде на тихому рівні. Сонячна активність теж буде помірною з низькою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 21 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%;

Кількість сонячних плям – 87.

Магнітні бурі можуть відчутно негативно впливати на здоров'я людей. Прогнози магнітних бур допомагають захистити своє здоров'я тим людям, хто має серцево-судинні захворювання та зменшити ризики виникнення інфарктів та інсультів у високоактивні дні.

Якщо виникають сильні магнітні бурі, лікарі радять в таких випадках дотримуватися рекомендацій: