Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на завтра, 22 серпня

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 22 серпня, в більшості областей очікується дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів сягнуть позначок +33...+38 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 22 серпня

За словами синоптика, завтра на сході, півдні та в більшості центральних областей — буде сильна спека +33...+38 °C. Водночас у західних областях, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині температура повітря впаде до +25...+29 °C, на заході місцями до +23...+25 °C.

А на Сумщині та Чернігівщині очікується +30...+34 °C.

Загалом в Україні у четвер переважатиме суха погода, лише у південній та західній частинах подекуди можливі локальні короткочасні грозові дощі.

Скриншот допису Діденко

Погода у Києві 22 серпня

У Києві завтра прогнозують послаблення спеки — стовпчики термометрів впадуть до +25...+29 °C, місцями ще можливі +30 °C.

Однак в неділю та понеділок наступного тижня у столицю повернеться сильна спека. Очікується температура повітря близько +35 °C, подекуди можливо і вище.