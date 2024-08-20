Прогноз погоди в Україні 21 серпня

Чоловік страждає від спеки. Фото: Shutterstock

У середу, 21 серпня, в Україні пануватиме спекотна і суха погода. Лише у деякі регіони завітають дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 21 серпня

В Україні у середу очікується мінлива хмарність. Лише жителям західних областей варто очікувати на короткочасний дощ з грозою.

Температура вночі +15... +20 °C, на узбережжі морів до +23 °C.

Вдень у західних областях +29...+34 °C, на решті території сильна спека до +35...+37°C.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Погода на вівторок 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

За даними Укргідрометцентру, 21 та 22 серпня спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком Івано-Франківської та Чернівецької областей.

А 22 серпня й Волинська область залишиться поза зоною підвищеного ризику.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 21 серпня в Україні та Києві погода буде переважно сухою та аномально спекотною.

За її словами, у більшості регіонів України температура повітря коливатиметься в межах +30...+35 °C, а місцями сягатиме позначки +37 °C.

Діденко попередила, що вже з 22-23 серпня спека спаде на півночі України, в західних областях та подекуди в центрі. Втім, схід та південь України все залишатиметься під впливом високої температури повітря.

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", — написала Діденко.

Карта температур. Фото: Ventusky

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 21 серпня

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у середу в Україні збережеться суха погода, хоча в західних областях можливі короткочасні грозові дощі.

Вдень у деяких місцях можливі град та шквали з швидкістю 17-22 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°С, на узбережжі морів +19...+24°С.

Вдень температура підніметься до +34...+39°С, а в західних областях буде +29...+34°С.

Вітер буде змінюватися, зі швидкістю 3-8 м/с, а на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.