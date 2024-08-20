Прогноз погоди в Україні 21 серпня

Через спеку стовпчики термометрів зашкалюватимуть — синоптики спрогнозували погоду на завтра
У середу, 21 серпня, в Україні пануватиме спекотна і суха погода. Лише у деякі регіони завітають дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 21 серпня
В Україні у середу очікується мінлива хмарність. Лише жителям західних областей варто очікувати на короткочасний дощ з грозою.
Температура вночі +15... +20 °C, на узбережжі морів до +23 °C.
Вдень у західних областях +29...+34 °C, на решті території сильна спека до +35...+37°C.
Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Пожежна небезпека в Україні
За даними Укргідрометцентру, 21 та 22 серпня спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком Івано-Франківської та Чернівецької областей.
А 22 серпня й Волинська область залишиться поза зоною підвищеного ризику.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 серпня
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 21 серпня в Україні та Києві погода буде переважно сухою та аномально спекотною.
За її словами, у більшості регіонів України температура повітря коливатиметься в межах +30...+35 °C, а місцями сягатиме позначки +37 °C.
Діденко попередила, що вже з 22-23 серпня спека спаде на півночі України, в західних областях та подекуди в центрі. Втім, схід та південь України все залишатиметься під впливом високої температури повітря.
"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", — написала Діденко.
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 21 серпня
Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у середу в Україні збережеться суха погода, хоча в західних областях можливі короткочасні грозові дощі.
Вдень у деяких місцях можливі град та шквали з швидкістю 17-22 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°С, на узбережжі морів +19...+24°С.
Вдень температура підніметься до +34...+39°С, а в західних областях буде +29...+34°С.
Вітер буде змінюватися, зі швидкістю 3-8 м/с, а на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.
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