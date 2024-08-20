Прогноз погоды в Украине 21 августа

Мужчина страдает от жары. Фото: Shutterstock

В среду, 21 августа, в Украине будет царить жаркая и сухая погода. Лишь некоторые областя посетят дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 21 августа

В Украине в среду ожидается переменная облачность. Лишь жителям западных областей следует ожидать на кратковременный дождь с грозой.

Температура ночью +15...+20°C, на побережье морей до +23°C.

Днем в западных областях +29...+34°C, на остальной территории сильная жара до +35...+37°C.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода на вторник, 21 августа. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

По данным Укргидрометцентра, 21 и 22 августа будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

А 22 августа и Волынская область также останется вне зоны повышенного риска.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 августа

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 21 августа в Украине и Киеве погода будет преимущественно сухой и аномально жаркой.

По ее словам, в большинстве регионов Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+35°C, а местами будет достигать отметки +37°C .

Диденко предупредила, что уже с 22-23 августа жара спадет на севере Украины, в западных областях и кое-где в центре. Впрочем, восток и юг Украины все будут под влиянием высокой температуры воздуха.

"До конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайший ощутимый спад температуры прогнозируется где-то с 28 августа", — написала Диденко.

Карта температур. Фото: Ventusky

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича 21 августа

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в среду в Украине сохранится сухая погода, хотя в западных областях возможны кратковременные дожди.

Днем в некоторых местах возможны град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, на побережье морей +19...+24°С.

Днем температура поднимется до +34...+39°С, а в западных областях будет +29...+34°С.

Ветер будет меняться со скоростью 3-8 м/с, а на Левобережье — юго-восточный, 5-10 м/с.