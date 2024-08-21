Прогноз погоди в Україні 21 серпня

Бабуся під дощем з парасолькою. Фото: РБК-Україна

Сьогодні у середу, 21 серпня, суха та спекотна погода очікується майже по всій території України. Проте у більшості західних областей деякий період буде дощ та гроза.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на сторінці в Facebook.

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Прогноз погоди на 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Згідно прогнозам метеорологів, лише у більшості західних областей вдень місяцями буде короткочасний дощ та гроза. По всій іншій території прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Зокрема, температура вночі становитиме +15...20 °С, а на узбережжі морів до +23 °С. Вдень у західних областях +29...34 °С, а на решті території сильна спека із температурою +35...37 °С.

Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Прогноз від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко також прогнозує спеку. За її словами, 21 серпня у більшості областей України очікується +30...35 °С, місцями (окрім західних областей) +35...37 °С. У Києві в цей день теж буде сухо сонячно і дуже спекотно, близько +35 °С.

Проте вже 22 та 23 серпня, за прогнозами Діденко, спека дещо послабне на півночі України, в західних областях та частково у центрі. Схід та південь залишаться у "спекотному статусі-кво". Проте послаблення спеки очікується з 28 числа.

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28-го серпня", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.